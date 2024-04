Il processo in Ungheria a carico di Ilaria Salis, l'insegnante monzese in carcere da oltre un anno, è «un processo politico, quindi il caso è già "politicizzato" per definizione ed è stupido chiedere di non politicizzarlo». Lo dice Roberto Salis, il padre di Ilaria, a margine dei lavori della plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo. Ilaria Salis si candida alle elezioni europee con Alleanza Verdi Sinistra.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Aprile 2024, 22:29

