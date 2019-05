Elezioni Comunali Firenze: risultato dello spoglio in diretta. Bocci sfida l'ex sindaco Nardella

. Si gioca nel capoluogo toscano una delle partite più importanti di questa tornata di amministrative: in corsa 9 candidati sindaco, con venti liste, ma la vera sfida sarà tra il primo cittadino uscente, che cerca la riconferma e di mantenere sulla città la bandiera del Pd e del centrosinistra, e il centrodestra unito che conscommette sulla caduta di una delle ultime roccaforti rosse rimaste in Toscana.Lo spoglio dei risultati delle elezioni europee è un ottimo segnale per Nardella. A Firenze il Pd è andato oltre il 40%. Il candidato del Pd cerca la vittoria al primo turnoAncora nessun aggiornamento dal sito del viminale. Zero le sezioni pervenuteForte di cinque anni al governo della città e una campagna elettorale iniziata da tempo Nardella è sostenuto da sei liste: Pd, +Europa di Emma Bonino e quattro civiche, Nardella sindaco, Avanti Firenze, Sinistra civica, e Firenze+Verde. Sono 52 i punti del programma di Nardella - si va dall'ampliamento del sistema delle tramvie all'ambiente -, che chiude la sua campagna elettorale stasera nel segno di Enrico Berlinguer e Nelson Mandela.L'ha giocata tutta, o quasi, sul fronte della sicurezza invece Ubaldo Bocci, candidato unitario del centrodestra proposto dalla Lega e sostenuto anche lui da sei liste civiche. Bocci è un ex manager Azimut e ex presidente di Unitalsi da cui si è dimesso per candidarsi a Palazzo Vecchio. Lui si dice certo di portare al ballottaggio Nardella e poi di vincere la partita al secondo turno. In suo sostegno hanno fatto tappa a Firenze tutti i principali leader del centrodestra, a partire da Matteo Salvini che ha fatto tre comizi scatenando anche la rabbia di centri sociali e popolo della sinistra: l'ultima volta, domenica scorsa, in 2mila hanno manifestato contro con scontri con le forze dell'ordine.Il risultato dipenderà anche dall'andamento degli altri candidati. Antonella Bundu è la sola donna in corsa, sostenuta da una coalizione della 'sinistra unità che vede insieme Si, Pap e la lista civica Firenze città aperta. L'ex vicesindaco, soprannominato lo 'sceriffo', Graziano Cioni guida la lista civica 'Punto e a capo' che candida a Palazzo Vecchio Mustafa Watte, nato a Firenze da padre siriano. Per Cioni, «non c'è la possibilità che a Firenze vinca la destra». In consiglio comunale potrebbe però fare il suo ingresso per la prima volta CasaPound, con il candidato sindaco Saverio Di Giulio. Ancora M5s 'schiera' a sindaco l'architetto Roberto De Blasi: la sua candidatura è arrivata dopo una lunga gestazione e non è stata unitaria. A completare la rosa dei candidati Andres Lasso per i Verdi, Gabriele Giacomelli per il Partito Comunista e Fabrizio Valleri con la lista civica Libera Firenze.