Amministrative 2019, risultati dello spoglio in diretta. Si vota in oltre tremila comuni

Europee 2019, la Lega sfonda: è il primo partito col 34,34%. Crollo M5S, sorpasso Pd È del 68,01% l'affluenza definitiva per le elezioni comunali, che hanno visto al voto 3.654 comuni italiani: un dato in calo rispetto al 70,97% delle precedenti omologhe.

Si vota in molti capoluoghi di provincia e in molti comuni importanti. Oltre che a Firenze e Bari, si aspettano i risultati di Reggio Emilia, Perugia, Potenza, Campobasso, Bergamo, Cremona, Livorno e tanti altri.