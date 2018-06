Sabato 30 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unprima pubblicato sulla pagina Facebook e poiin seguito all'esito poco gradito. Gaffe del, che ha interpellato i follower sul tema vitalizi usando il social network: «voi da che parte state?», da quella di Roberto Fico o da quello della Casta? recitava il quesito apparso ieri mattina sulla pagina Facebook dei 5 Stelle, con tanto di foto del presidente della Camera e Fausto Bertinotti, Massimo D'Alema, Paolo Cirino Pomicino e Ciriaco De Mita.Sembrava una domanda retorica, invece a sorpresa dopo qualche ora la Casta stravinceva (63% a 37%). Il sondaggio a quel punto è sparito dalla pagina Facebook del M5S.Ecco il testo completo del sondaggio on line: "Noi pensiamo che i vitalizi siano un privilegio indecente e Roberto Fico si sta impegnando per eliminarli. La casta non è d'accordo e addirittura vorrebbe denunciarlo per questo. Voi da che da che parte state?". Nessuno avrebbe potuto prevedere il netto vantaggio dei voti pro-Casta. Così in fretta e furia i 5 Stelle hanno rimosso il quesito. Il sondaggio è scomparso, è rimasto però l'imbarazzo.