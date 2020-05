La ministra Bellanova si commuove in diretta: «Da oggi lo Stato è più forte contro il caporalato»

Da oggi gli invisibili saranno meno invisibili

Quelli che sono stati brutalmente sfruttati nelle campagne e nelle false cooperative, dove venivano date in prestito persone per lavorare come badanti e come colf non saranno più invisibili, potranno accedere ad un permesso di soggiorno per lavoro e riconquisteranno la loro dignità

Abbiamo fatto una scelta chiara, voglio ringraziare il presidente Conte e la ministra Lamorgese per aver portato in porto questa scelta: da oggi possiamo dire che vince lo Stato, che lo Stato è più forte della criminalità e del caporalato







«Vince lo Stato, lo Stato è più forte della criminalità e del caporalato»: con queste parole la ministra ha concluso il suo intervento in conferenza stampa dopo l'approvazione del. La ministra ha annunciato che nella manovra ci sarà la regolarizzazione dei lavoratori delle campagne, cavallo di battaglia dell'impegno politico della stessa Bellanova da diversi anni.