De Angelis, Rocca: «Parla a titolo personale, valuterò dopo averlo incontrato». Il portavoce: «Ho detto quello che penso»

Marcello De Angelis rincara la dose dopo le polemiche nate per un post da lui scritto sulla strage di Bologna in cui affermava di sapere «per certo che con la strage di Bologna non c'entrano nulla Fioravanti, Mambro e Ciavardini». «Ho detto quello che penso senza timore delle conseguenze. Se dovrò pagare per questo e andare sul rogo come Giordano Bruno per aver violato il dogma, ne sono orgoglioso», ha scritto su Facebook il responsabile della comunicazione Istituzionale della Regione Lazio.

Marcello De Angelis e la strage di Bologna: «Fioravanti e Mambro innocenti, lo so con certezza». Scoppia la bufera

Il post

«Come ogni libero cittadino di questa Nazione - afferma De Angelis nel nuovo post - ho esercitato il diritto di esprimere la mia opinione su un evento solstiziale della nostra storia, fondata su decenni di inchiesta svolta come giornalista e parlamentare. E certo, non lo nego, animato dalla passione di chi ha avuto un fratello morto, vittima di uno degli accertati depistaggi orditi per impedire l'accertamento della verità, con l'utilizzo della falsa testimonianza del massacratore del Circeo Angelo Izzo. E quindi con il diritto personale e familiare di chiedere di approfondire ogni analisi finché non sia dissipato qualunque dubbio», conclude.

Rocca: «Ha parlato a titolo personale, valuterò dopo incontro»

«Marcello De Angelis ha parlato a titolo personale, mosso da una storia familiare che lo ha segnato profondamente e nella quale ha perso affetti importanti». Lo dice il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca sottolineando che al momento il responsabile della comunicazione istituzionale della Regione resta al suo posto: «essendo il dialogo il faro del mio operato, valuterò con attenzione nei prossimi giorni il da farsi, solo dopo averlo incontrato». Rocca prosegue affermando che De Angelis «si è espresso sulla sua pagina Facebook da privato cittadino e non nella sua carica istituzionale che, per altro non è quella di portavoce come erroneamente riportato da numerosi giornali.

«La stagione delle stragi in Italia, di cui Bologna è stato l'episodio più straziante, è ancora una ferita aperta per il nostro Paese», prosegue Rocca nella nota. «Le sentenze si rispettano e vista la mia professione di avvocato non posso che ribadire questo - aggiunge - Il rispetto per le sentenze non esime dalla volontà di ricerca continua della verità, specialmente su una stagione torbida dove gli interessi di servizi segreti, apparati deviati e mafia si sono incontrati».

Pd Lazio: chiediamo le dimissioni

«Quanto scritto da Marcello De Angelis, che oggi non è un semplice cittadino ma è portavoce della comunicazione istituzionale della Regione Lazio, sul proprio profilo facebook è grave e inaccettabile. Un tentativo di riscrivere la storia della strage di Bologna nonostante una verità giudiziaria scritta nero su bianco. Chiediamo al Presidente Rocca di prendere le distanze e a De Angelis di fare un passo indietro: chi scrive certe cose non può guidare la comunicazione della nostra Regione». Lo scrivono Daniele Leodori, segretario Pd Lazio e Mario Ciarla, capogruppo Pd alla Pisana.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Agosto 2023, 19:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA