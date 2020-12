Mara Carfagna ricoverata per polmonite, è in ospedale da mercoledì: «Non è Covid»

Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera, è ricoverata da mercoledì scorso in ospedale per accertamenti. Le è stata diagnosticata una polmonite non causata da Covid 19. Le sue condizioni di salute sono buone. A riferirlo fonti di Forza Italia.

L'ex ministra delle Pari opportunità, poco più di un mese fa, è diventata mamma. Il 26 ottobre è nata Vittoria Ruben, la primogenita avuta dal compagno Alessandro Ruben.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Dicembre 2020, 15:31

