M5S, ok Rousseau a terzo mandato e alleanze con il Pd. Raggi: «Avanti a testa alta»

Di Maio appoggia Virginia Raggi per il bis: «Perderla sarebbe un suicidio» La base M5S ha deciso: alle 12 si è conclusa la votazione su Rousseau, con il via libera ai due quesiti proposti dal capo politico Vito Crimi. Sono 39.235 i voti favorevoli al quesito sul mandato zero (80,1%), mentre i sì alle alleanze sono stati 29.196 (59,9%). Sì alla modifica del cosiddetto mandato zero e alle alleanze con i «partiti tradizionali» sul territorio.

Rousseau, il dettaglio delle votazioni

mandato zero e che consentirà alla sindaca di Roma, La consultazione degli iscritti M5s per la modifica dele che consentirà alla sindaca di Roma, Virginia Raggi di ricandidarsi ha ottenuto 39.235 voti pari all'80,1 % dei votanti. I No hanno ricevuto 9.740 voti , pari al 19,9 % del totale dei voti.



Il quesito agli iscritti M5s sulla possibilità di alleanze per le elezioni amministrative, oltre che con liste civiche, anche con i partiti tradizionali ha ricevuto 29.196 voti favorevoli, pari al 59,9% dei votanti sulla piattaforma Rousseau. I No sono stati 19.514, il 40,1% del totale.

Rousseau vota sì al terzo mandato e all'alleanza con altri partiti.

. «Mi ricandido. Ora avanti a testa alta. #Insieme. Grazie a tutti per il sostegno e l'incoraggiamento che non avete mai fatto mancare. Parlo al plurale perché noi siamo una squadra: uniti vinceremo le sfide che ci attendono. È un compito complesso. Sappiamo che richiede sacrificio, tempo, costanza e umiltà, ma noi abbiamo sempre trovato la forza di rialzarci perché crediamo in un progetto. E sappiamo che siamo »scomodi« a tanti». Così in un post la sindaca Virginia Raggi dopo che l'esito del voto sulla piattaforma Rousseau sul vincolo del secondo mandato ha dato il via libera di fatto alla sua candidatura bis.