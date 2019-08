Il Senato boccia la richiesta di votare domani la sfiducia a Conte Diretta

Senato ha bocciato poco fa sia la proposta di votare domani la sfiducia al premier Ilha

. Sono arrivate alcune proposte, le raccolgo: ho sentito l'amico e collega

più di una volta ribadire in questi giorni 'votiamo il taglio di 345 parlamentari e poi andiamo subito al voto'. Prendo e rilancio: tagliamo i parlamentari la prossima settimana e poi andiamo subito al voto.

Capisco il terrore da parte del senatore Renzi , comprensibilissimo: perché sa che con i disastri che ha fatto gli italiani lo mandano a casa immediatamente quindi piuttosto che lasciare la poltrona sta qua col Vinavil». L'Italia vuole avere certezze e cosa di più bello, democratico, trasparente, lineare, dignitoso che dare la parola al popolo. Cosa c'è di più bello. Non capisco la paura, il terrore, la disperazione.

Casellati:

«Proprio perché ho rispettato la democrazia parlamentare, per rispettare la centralità del Parlamento» è stata convocata l'Aula di Palazzo Madama per decidere sul calendario della crisi: lo dice il presidente del Senato Elisabetta Casellati intervenendo in Aula, sottolineando come sulla «parlamentarizzazione della crisi» non ci sia stata dunque una «scelta del presidente ma di questa Aula». «La comunicazione è stata fatta dal presidente in questa Aula. Questo vuol dire - aggiunge - rispettare le istituzioni».

Matteo Salvini era atteso in tarda mattinata a palazzo Grazioli per un faccia a faccia con Silvio Berlusconi sulla futura alleanza di centrodestra e la crisi di governo ma il colloquio è saltato perché la trattativa tra i due leader si sarebbe impantanata sulla 'divisione' dei collegi e gli altri paletti chiesti da Forza Italia. Forza Italia ha diffuso una nota per smentire un listone di centrodestra, perché «pur auspicando un accordo di coalizione con gli altri partiti di centrodestra, non è disposta a rinunciare alla propria storia, al proprio simbolo e alle proprie liste in vista delle prossime elezioni politiche».



Il leader della Lega dopo aver definito una «truffa» e una «vergogna» qualsiasi ipotesi di governo tra Pd e cinquestelle, ha postato sui social una foto dal suo ufficio al Viminale. «Al lavoro da stamattina per evitare lo sbarco di oltre 500 migranti» ha scritto prima di lanciare il suo attacco ai presunti, possibili alleati: «spero che per salvare la poltrona i cinquestelle non facciano un governo con Renzi, perché torneremmo ai 500mila sbarchi che il Pd regalò agli italiani negli anni passati».



E però quella di un esecutivo Pd-M5S resta un'ipotesi. Duplice: perché alla proposta di Matteo Renzi di un governo di transizione per mettere in salvo i conti pubblici ed evitare l'aumento dell'Iva, si è aggiunta quello di Goffredo Bettini per un governo politico e di legislatura «È un tentativo difficilissimo - spiega Bettini - Salvini non lo contrasti con un governicchio che gli darebbe l'arma di sostenere che stiamo facendo un golpe. Solo un accordo di legislatura basato su una profonda riflessione politica, può consentire al Pd e al M5s di rispondere alla rivoluzione conservatrice della Lega».



Proposta che Renzi non boccia - «non mi impicco a formule» - e che Franceschini appoggia. «Bettini indica un percorso difficile ma intelligente che credo valga la pena provare a percorrere. Sarà pieno di insidie e potremo provarci solo con un patto interno al Pd: lavorare tutti come una squadra, unita intorno al segretario». Zingaretti che non prende posizione ma torna a chiedere unità.



«Il governo ha fallito. Ora, comunque vada, è il momento della battaglia politica. È il momento dell'unità e dell'allargamento delle forze per farci trovare pronti ad ogni evenienza». E i cinquestelle? Al momento la priorità è portare a casa il taglio dei parlamentari prima del voto di sfiducia a Conte. Oggi il leader cinquestelle è tornato alla carica annunciando di aver formalizzato la richiesta di anticipazione della discussione della legge per il taglio del numero dei parlamentari. Poi il nuovo attacco all'ex alleato di governo: «Oggi o domani Berlusconi e Salvini si incontreranno dal notaio per tornare al passato. Cosa succederà con questo accordo? Salvini svenderà la Lega a Berlusconi e Berlusconi svenderà i suoi attuali parlamentari in cambio di qualche poltrona per i big di partito. Era questo - dice rivolgendosi agli elettori della Lega - il cambiamento che volevate?».

parla in Aula a nome del: «Non abbiamo mai paura di andare al. La proposta del taglio dei Parlamentari alla Camera la settimana prossima non è possibile se la Lega non ritira la proposta di votare la sfiducia al premier».Intanto Renzi torna a premere per un governo che eviti le urne e l'aumento dell'Iva , sostenuto da una pluralità di forze cosiddette responsabili: «Salvini ha fallito, torni ai mojito», dice l'ex premier, secondo cui una nuova maggioranza e possibile e lo dimostrerà lo stesso voto sul calendario previsto alle 18.