Ginevra Meloni con mamma Giorgia al G20 a Bali: prima volta di una bambina nello staff del Presidente del Consiglio

Ginevra Meloni, 6 anni, vola a Bali al G20: prima volta di una bambina nello staff del Presidente del Consiglio. Mamma Giorgia Meloni è in Indonesia, a Bali, dove si sta svolgendo il G20: qui, il premier incontrerà i leader delle potenze mondiali, tra cui il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il Presidente cinese Xi Jinping. E, per la prima volta (anche per Giorgia Meloni), al suo fianco ci sarà la figlia Ginevra.

Prima volta

Non era mai successo che all'interno dello staff del Presidente del Consiglio ci fosse un minore, nel caso di Ginevra Meloni, una bambina. La figlia del premier e del giornalista Andrea Giambruno è partita con mamma Giorgia che deve affrontare una serie di importanti incontri istituzionali.

Cuore di mamma

Nonostante Giorgia Meloni rivesta in questo momento una delle cariche più alte dello Stato italiano, rimane pur sempre una mamma. Il Presidente, con i tanti impegni da portare a termine, non ha mai mancato a quelli più importanti per il cuore: la vita quotidiana con la sua Ginevra.

Festa dei nonni

Quando Giorgia Meloni ha ricevuto il passaggio di consegna da parte di Mario Draghi al Quirinale, era presente in prima fila la sua bambina Ginevra con il papà Andrea, e qui ha rubato la scena alla mamma.

Quel giorno si celebrava anche la festa dei nonni e quindi, dopo la cerimonia istituzionale, la famiglia del premier si è diretta verso la scuola della piccola Ginevra per partecipare alla festicciola dedicata ai nonni.

