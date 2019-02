La Francia rimanda l'ambasciatore a Roma: «Sentito leader italiani rammaricarsi»

L'ambasciatore di Francia, Christian Masset, «riparte oggi per Roma» ha annunciato, ai microfoni di Rtl, il ministro per gli Affari europei, Nathalie Loiseau.



«Il presidente della Repubblica italiana, Mattarella, ha telefonato al presidente Macron, si sono parlati, hanno detto insieme fino a che punto è importante l'amicizia tra la Francia e l'Italia, a che punto i due paesi hanno bisogno uno dell'altro. Abbiamo anche ascoltato dei leader politici che si erano lasciati andare a parole o comportamenti francamente non amichevoli e inaccettabili, mostrare rammarico», ha aggiunto Loiseau.