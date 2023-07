Ministero della Salute: Francesco Vaia è il nuovo direttore generale della Prevenzione

di Redazione Web

«Carissime colleghe e carissimi colleghi, da ieri sono stato nominato Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute. I vestiti si possono strappare, la pelle no. Questi tre anni e mezzo trascorsi con voi sono ormai la mia pelle, viva, che non riuscirò mai a staccare e soprattutto non voglio staccare. La mia vita, la nostra vita, è cambiata profondamente dal gennaio 2020». Queste le parole, in una lettera di saluto, alla 'comunità' dello Spallanzani', Francesco Vaia direttore generale dell'Istituto.

«Davanti agli occhi in questi momenti - scrive ancora - mi passano le immagini che conosciamo: la coppia cinese, il 2 giugno con il Presidente della Repubblica Mattarella, le prime vaccinazioni il 27 dicembre 2020, la nostra presenza al G20 con i grandi della Terra.

