«Qualora fosse successo a Di Maio, avrebbe rinunciato all'immunità, cosa che disse Salvini, ma ha cambiato versione». Lo ha detto Alessandro Di Battista (M5s) a Porta a Porta. «Ritengo che Conte debba scrivere una documentazione, un atto formale, al Tribunale dei ministri e alla Giunta per le Autorizzazioni in sui si dice che quella scelta giusta o meno che fosse, è stato un atto condiviso di governo. Processare Salvini non è giusto».«Stiamo ingigantendo troppo questa questione: lo stesso pm di Catania ha già chiesto l'archiviazione perché ritiene che non ci fosse reato», ha aggiunto Di Battista. «È indispensabile che l'Italia alzi la voce in Ue, anche arrivando a un incidente diplomatico».