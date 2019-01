Domenica 27 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 21:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Salvini rinunci all'immunità e si vede, fermo restando che quell'azione sulla Diciotti è stata di tutto il governo». Lo afferma Alessandro Di Battista a «Domenica Live» su Canale 5 rispondendo alla domanda su come voterà il M5S sull'autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier Matteo Salvini per il caso Diciotti. «Io credo che un sacco di persone che vogliono contrastare politicamente Salvini gli stiano facendo un favore», sottolinea.«Quando Salvini dice "prima gli italiani" io ci posso stare, ma bisogna capire chi? I parlamentari a cui vogliamo tagliare gli stipendi o le famiglie che non riescono a mettere i figli negli asili nido? Su questo punto deve tirare fuori le palle, andando a prendere di petto questi potenti. Se lo fa io lo sostengo, mi metto pure la felpa. Per cambiare questo Paese serve coraggio», aggiunge Di Battista.«Il Paese è una bomba che può esplodere. Occorre tagliare ancora i costi della politica e pensare ai più poveri», insiste Di Battista. «Se veramente si vogliono mettere gli italiani al primo posto - ha detto - si cominci col taglaire gli stipendi dei parlamentari e dei consiglieri regionali. Si possono risparmiare 400 milioni che possono essere destinati ai più poveri. Se Salvini ha veramente coraggio lo tiri fuori su questo. E magari combattendo seriamente i monopoli di Stato e quanti finora hanno lucrato». «Anche in Ue si può molto risparmiare. Juncker ha uno stipendio di 27.000 euro, e per mantenere le sedi distaccate del Parlamento si organizzano tir da Bruxelles a Strasburgo. Anche li si può risparmiare molto».«Il governo italiano si oppose allo sbarco dalla Diciotti finché l'Europa non avesse detto dove dovessero andare le persone a bordo. Fu una decisione del governo tutto», ha detto Luigi Di Maio a Non è l'arena su La7. «Salvini ha detto io mi voglio far processare. Sarò il primo a dire che fu una decisione del governo. Si sta provando a scardinare il Movimento dalla Lega e far cadere il governo, è il gioco che si fa ogni giorno», ha aggiunto. Alla domanda su quale sarà il giudizio del M5S su Salvini, Di Maio ha risposto: «Che facciamo gli facciamo un dispetto e gli votiamo contro?».