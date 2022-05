Ciriaco De Mita è morto, a febbraio operato dopo una caduta. L'ex presidente del consiglio e segretario Dc aveva 94 anni

È morto Ciriaco De Mita, ex presidente del Consiglio, ex segretario della Dc e sindaco di Nusco (Avellino) in carica. De Mita aveva 94 anni. Il decesso è avvenuto la scorsa notte nella clinica Villa dei Pini di Avellino, dove era ricoverato dal 5 aprile a seguito di un attacco ischemico che l'aveva costretto in un primo momento al ricovero nell'ospedale Moscati. Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni. A dare notizia della morte è stato il vice sindaco di Nusco Walter Vigilante. De Mita a febbraio aveva subito un intervento chirurgico per la frattura del femore dopo una caduta in casa.

Chi era

De Mita era nato Nusco, il 2 febbraio del 1928. E' stato uno dei principali rappresentati della cosiddetta Prima Repubblica. Ha ricoperto la carica di presidente del Consiglio dal 1988 al 1989. Dopo essere stato ministro quattro, era diventato sindaco di Nusco - la sua cittadina natale - nel 2014. Nella sua lunga carriera politica è segretario e presidente Democrazia Cristiana. Si è seduto in Parlamento dal 1963 al 1994 e dal 1996 al 2008. E' stato anche europarlamentare. Alla scomparsa della DC ha fatto parte del Partito Popolare Italiano, della Margherita e infine dell'Unione di Centro.

Il ricordo

"Un appassionato di politica. Un grande leader che non si è mai tirato indietro nel compiere scelte difficili. E che ha investito come pochi altri sull’apertura della politica ai giovani in un tempo in cui avveniva esattamente l’opposto. Tanti, intensi ricordi", scrive Enrico Letta in un post su Twitter.

