Gaffe della candidata alle elezioni: usa la strage del treno sul manifesto elettorale

Ultimo aggiornamento: 22:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unocon il centrodestra cittadino per il Consiglio comunale di Bari. E' quanto accaduto a, figlia di una delle 23 vittime delladel 12 luglio 2016, sommersa dalle polemiche dopo aver affisso in città un manifesto elettorale che la ritraeva in primo piano con alle spalle i resti dei due treni distrutti. Più a destra la scritta «Mai più» e, a chiudere lo slogan: «La sicurezza dei cittadini viene prima di ogni altra cosa».con uno sfogo sui social: «Ma chi me lo fa fare a prendermi tutti questi anatemi? Il mio bersaglio era provocare la malapolitica, ho lanciato il messaggio provocatorio che senza sicurezza si muore. Ora posso tranquillamente dire a chiare lettere che la politica non mi interessa e ne tanto meno fare la consigliera: la politica non mi piace e non fa per me».