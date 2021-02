Draghi premier, consultazioni iniziate: sostegno da Azione, Radicali e +Europa. Dal Quirinale «moderato ottimismo»

Sono iniziate le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi, che dopo l'incarico da parte di Sergio Mattarella proverà a formare un nuovo Governo di «alto profilo», secondo gli auspici del Capo dello Stato. Un governo certamente europeista, con l'obiettivo di vincere la pandemia, garantire la campagna dei vaccini, rilanciare il Paese e spendere nel modo migliore le risorse europee.

I primi a essere ricevuti a Montecitorio sono stati i rappresentanti di Azione, +Europa, Radicali italiani del Gruppo Misto Camera e quelli di +Europa, Azione del Gruppo Misto Senato. Domani, dalle 11, è la volta delle Autonomie, di LeU, Iv, Fdi, Pd e Fi. Si chiude sabato dalle 11 con la Lega e M5S. Gli incontri hanno durata di mezzora o di un'ora a seconda del peso dei partiti.

Il Quirinale apprezza le parole di Conte

Il Quirinale segue con attenzione, seppur a debita distanza, l'evoluzione della situazione politica dopo l'incarico a Mario Draghi. Il presidente Sergio Mattarella ovviamente osserva il dispiegarsi delle diverse dichiarazioni che si susseguono da tutte le forze politiche. In queste ore al Colle si registra un moderato ottimismo sulla possibilità di una soluzione della crisi. Il Capo dello Stato ha anche apprezzato sia il gesto che le parole pronunciate da Giuseppe Conte sull'incarico a Draghi poco prima dell'inizio delle consultazioni del premier incaricato, alle quali il Colle non ha posto limiti temporali.

Conte scende in campo: M5S verso il sì a Draghi?

Giuseppe Conte con il suo discorso davanti a Palazzo Chigi scende in campo: la decisione sarebbe maturata nelle ultime ore nelle quali, secondo quanto si apprende, ci sarebbero stati anche numerosi contatti con il fondatore del M5S Beppe Grillo. Quanto al sostegno a Mario Draghi, viene spiegato, la scelta spetterà al Movimento 5 Stelle. «Rompiamo gli schemi, il M5s apra a Draghi», le parole della sindaca di Roma Virginia Raggi al quotidiano Il Foglio. «Bisogna partire dai temi e puntare su un governo politico. Il paragone con il precedente Monti è sbagliato. Dal Recovery alla burocrazia si può fare molto», le sue parole.

Sindacati a Draghi: prorogare blocco licenziamenti

I leader di Cgil, Cisl, Uil, Landini, Furlan e Bombardieri esprimono le loro «preoccupazioni per la situazione di emergenza sanitaria, sociale, occupazionale ed economica del paese che rischia di aggravarsi nelle prossime settimane quando scadrà il blocco dei licenziamenti e la cassa covid». Lo si legge in una nota congiunta. «Cgil, Cisl, Uil - di legge - valutano molto positivamente che il Presidente incaricato Mario Draghi abbia ieri affermato di voler aprire un confronto di merito anche con le parti sociali. Per questo , Cgil, Cisl Uil sono disponibili fin da subito ad incontrare Draghi per esternare le loro preoccupazione».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Febbraio 2021, 16:50

