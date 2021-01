Crisi Governo, De Bellis (Sky Tg24): «Recovery Plan a rischio, non credo alle elezioni»

Giuseppe De Bellis, direttore di Sky Tg24: quanto tempo c’è per risolvere questa crisi di governo?

«Meno dei 15 giorni serviti per passare dal Conte I al Conte bis».



È preoccupato?

«Molto. Abbiamo indicato all’Europa che il 15 febbraio inizierà l’analisi sul Recovery Plan, va scritto un piano dettagliato e convincente. Temo sia ancora una scatola da riempire».



Cosa rischia il Paese?

«Di restare in bilico su una pedana traballante, che però si poggia su una montagna di miliardi. All’Italia serve stabilità, anche progettuale».



Per il presidente Mattarella si sta perdendo tempo prezioso?

«Questo trapela dal Quirinale. Dal voto in Senato si era capito che l’operazione di coinvolgimento dei “responsabili” non avrebbe avuto molto respiro: era una settimana fa».



E ora ci sono le consultazioni.

«Conte farà un solo giro. Poi toccherebbe a qualcun altro».



Renzi, Pd, Leu e M5s potrebbero tornare a sedersi allo stesso tavolo?

«Certo. Le elezioni erano più vicine 7 giorni fa, non ora».



