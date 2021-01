Crisi di governo, nasce al Senato il gruppo MAIE-Italia23: «Giuseppe Conte il nostro punto di riferimento»

È nato oggi al Senato il gruppo MAIE-Italia23, «per costruire uno spazio politico che ha come punto di riferimento Giuseppe Conte». Lo spiega Ricardo Merlo, presidente MAIE e Sottosegretario agli Esteri, annunciando che così il gruppo MAIE a palazzo Madama cambia denominazione: «Non cerchiamo responsabili - ha precisato Merlo - ma costruttori, a cui l'unica cosa che offriamo è una prospettiva politica per il futuro, per poter costruire un percorso di rinascita e resilienza, nell'interesse dell'Italia, soprattutto in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Gennaio 2021, 13:25

