Conte: «Governo ha l'obbligo di portare a casa il Recovery Plan. Draghi? Nessuna rivalità»

«Vorrei non perdessimo di vista che queste elezioni intervengono in un momento della nostra storia che non si era mai verificato - spiega il premier - Stiamo venendo fuori dalla fase più acuta di una pandemia, abbiamo ottenuto un Recovery Fund da 209 miliardi, il governo ha un obbligo morale di portare a casa questo piano di ricostruzione e realizzarlo. Ben vengano tutte le competizioni ma non perdiamo di vista che io ho questo obbligo di portare a casa questo risultato. Non verrà sprecato un solo euro».Per quanto riguarda il governo «Ci stiamo amalgamando sempre di più e stiamo lavorando sempre meglio. Stiamo vivendo un'esperienza di governo che sta ottenendo risultati mai raggiunti prima in un contesto internazionale difficile», spiega Conte.