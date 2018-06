di Domenico Zurlo

su Instagram il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, postando il video del suo arrivo in Canada per la sua prima missione all'estero. Conte è arrivato nella notte in Quebec, a Charlevoix, dove oggi e domani infatti prenderà parte al G7, ed è stato accolto in aeroporto dal Ministro delle Finanze del governo canadese. A margine dei lavori sono in programma colloqui bilaterali, ma anche un incontro, annunciato ieri da Emmanuel Macron, con Angela Merkel, Theresa May e i vertici dell'UE, Jean Claude Juncker e Donald Tusk.



Ma ciò che fa notizia è il mezzo con cui il neopremier - che ha incassato negli ultimi giorni la fiducia di entrambi i rami del Parlamento - è arrivato in Canada: un volo di Stato. Non uno qualsiasi, ma il modello precedente, più vecchio rispetto al tanto vituperato Airbus A340 voluto dal suo predecessore (pre Gentiloni) Matteo Renzi, e che per mesi era stato argomento di polemica da parte del Movimento 5 Stelle contro il Pd e il suo leader.



Per le prossime volte Conte prenderà voli di linea

. Del resto anche stavolta, nelle sue intenzioni - almeno stando a ciò che dicono dal suo staff - avrebbe dovuto prendere un volo di linea, ma ogni tentativo è stato vano: a bordo non c’era posto. In caso contrario sarebbe stato curioso vedere il Presidente del Consiglio scendere dal volo insieme a qualche gruppo di turisti canadesi, che con ogni probabilità non lo avrebbero nemmeno riconosciuto: ma dopo i viaggi in autobus del Presidente della Camera Fico, il cambiamento di cui questo nuovo esecutivo vuole rendersi portavoce passa anche da novità simili.