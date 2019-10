«A me, che pure resto sempre a favore di una candidatura Bertolaso, la Bongiorno può andar bene». Lo dice Silvio Berlusconi intervistato da Mario Ajello sulle pagine de Il Messaggerò a proposito di Giulia Bongiorno, senatrice della Lega ed ex ministro della Pa, come candidato sindaco del centrodestra per il Campidoglio Venerdì 25 Ottobre 2019, 10:10

