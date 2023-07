Alessandro D'Anteo, morto dirigente di FdI. Meloni: «​Ha dato tutto se stesso per aiutare gli altri»

di Redazione web

«Fratelli d'Italia Toscana è in lutto per la scomparsa di Alessandro D'Anteo, vice responsabile nazionale e presidente regionale del dipartimento disabilità di Fratelli d'Italia». Lo rende noto Fabrizio Rossi deputato coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni. D'Anteo, pisano, 52 anni e disabile era malato da tempo e ricoverato in ospedale da una ventina di giorni.

Morto Alessandro D'Anteo, il cordoglio

«Esprimo il cordoglio alla famiglia da parte di tutta Fratelli d'Italia Toscana, per la scomparsa dell'amico Alessandro - ha scritto Rossi in una nota - che era una persona sempre disponibile, cordiale e preparata, da sempre attenta alle tematiche legate alla disabilità e non solo». Cordogliò per la scomparsa di D'Anteo, molto conosciuto a Pisa anche per il suo impegno nello sport paralimpico, è stato espresso dal sindaco Michele Conti e dai suoi colleghi di partito, ma anche da tanti esponenti delle associazioni impegnate nel settore della disabilità. Cordoglio anche dal deputato pisano della Lega Edoardo Ziello.

Sei stato un dirigente apicale del dipartimento equità sociale e disabilità di Fratelli d’Italia, ma soprattutto un militante impegnatissimo che ha dato tutto se stesso per aiutare gli altri.

La tua scomparsa lascia un grande vuoto nella nostra comunità politica. Grazie per aver… pic.twitter.com/HezNhDwha1 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 1, 2023

Meloni: «Ha dato tutto se stesso per aiutare gli altri»

