"Se sei d'accordo, se pensi servano più risorse per la sicurezza vota per il Partito Comunista. Ho sbagliato, devi votare per Forza Italia"; le parole di Silvio Berlusconi in un video sui social, le pillole che presentano il programma del suo partito.

/ Instagram Forza Italia (Alexander Jakhnagiev)

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Agosto 2022, 14:28

