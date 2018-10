Valeria Arnaldi Nancy Brilli madrina della manifestazione. Arcangelo Dandini,

Martedì 23 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valeria ArnaldiNancy Brilli madrina della manifestazione. Arcangelo Dandini, Giuseppe Di Iorio, Cezar Predescu, Angelo Troiani, star di speciali showcooking. Grande festa all'insegna del gusto, sabato, per Boulevard Merulana, manifestazione inserita nel Festival di Gastronomia ideato da Luigi Cremona e Lorenza Vitali, di cui sarà l'evento di apertura.Boulevard Merulana diventa contesto e strumento per inaugurare il progetto di riqualificazione del tessuto commerciale e territoriale promosso da Simone Braghetta, già presidente di Ascopromesta e ora anche della Rete di Imprese Boulevard Merulana. La strada, per l'occasione, si trasforma in un luogo di festa, sin dal mattino. Il programma si apre alle 11 a Palazzo Merulana per la conferenza che inaugura il Festival di Gastronomia. Alle 13, nella stessa sede, l'appuntamento è con gli showcooking seguiti da degustazione dei piatti. La metà dei proventi delle degustazioni verrà devoluta all'Unicef, che avrà uno spazio dedicato dove sarà possibile acquistare le Pigotte, che quest'anno festeggiano il loro ventesimo anniversario. Per l'occasione, agli chef saranno donate delle Pigotte in edizione speciale, vestite da chef appunto, realizzate dalle signore del Centro Anziani dell'Esquilino.Cuore della manifestazione, le degustazioni, con possibilità di assaggiare eccellenze enogastronomiche nelle botteghe del quartiere, che ospiteranno cantine vinicole e aziende gastronomiche. Nelle attività commerciali, pure esposizioni di artisti e artigiani. Molte le attività fino a tarda sera. In programma, esposizioni di lavori di artisti e designer, ma anche performance. L'Auditorium di Mecenate ospita una serie di spettacoli a cura di Medina Roma e Alessandro Dall'Oglio. A chiudere il cartellone dell'Auditorium, alle 22, l'esibizione della compositrice Angelina Yershova e l'astrofisico Stefano Giovanardi in Astroconcert Cosmofonia. Arte e cultura ispireranno pure l'area dedicata ai bambini. Una giornata di festa per ripensare il modo di vivere la città.riproduzione riservata ®