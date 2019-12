UNA POLTRONA PER DUE

TORINO - La Juve più scintillante della stagione inforca il tridente pesante e liquida (3-1) l'Udinese con Cristiano Ronaldo (doppietta) e Bonucci. «Giocare con le tre punte è divertente, ma è anche faticoso: dobbiamo tutti sacrificarci molto», ammette Higuain. I bianconeri hanno confermato i forti segnali di ripresa già palesati a Leverkusen. «Ho visto un'ora di ottimo livello, però potevamo gestire meglio il 3-0», dice Sarri. Poi, sull'esordio dal primo minuto dell'attacco in HDR formato da Higuain, Dybala e Ronaldo. «Possiamo permettercelo quando sono tutti e tre in ottima condizione», spiega Sarri.

Oltre al superattacco colpiscono le scelte di Sarri in difesa, con Demiral e De Sciglio preferiti a De Ligt e Alex Sandro. In porta invece c'è Buffon, che sfrutta l'infortunio di Szczesny alla spalla.

La Juve passa al 9': lancio di Bonucci, controllo di Dybala e destro vincente di Cristiano Ronaldo, che cala il bis al 37' su splendido assist di Higuain. Ennesimo record di CR7, l'unico giocatore nei top 5 campionati europei ad essere andato in doppia cifra nelle ultime 15 stagioni (considerando tutte le competizioni). «Ho sensazioni buone - dice Ronaldo - dobbiamo proseguire giocando come oggi».

Il tris al 45': corner di Dybala, torre di Demiral e incornata vincente di Bonucci. Secondo tempo di gestione della Juve, che timbra il palo con Ronaldo. Sul gong, la rete (inutile) di Pussetto. E Inter agganciata al comando.(T.Orm.)

