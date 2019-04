Timothy Ormezzano

TORINO - L'Euroflop contro l'Ajax costa. Eccome. Le semifinali di Champions avrebbero garantito alla Juventus quasi una ventina di milioni tra premio Uefa (12), market pool (circa 1,1) e incassi da botteghino (oltre 5). È invece di 33 milioni il guadagno che il club avrebbe realizzato alzando la coppa, e cioè passando dai 94 acquisiti sin qui a quota 127.

Sono intanto 299 i milioni in termini di capitalizzazione bruciati ieri in Borsa, con il titolo bianconero che ha fatto segnare un -25% nelle prime battute per poi chiudere a -17,63%. Insomma, le ricadute economiche sono piuttosto pesanti per una società che ha un fatturato (504,7 milioni) cinque volte e mezza più alto di quello dell'Ajax (91,9 milioni). Il rischio è di dover mettere in discussione il piano quinquennale di crescita di un club che l'estate scorsa aveva fatto all-in regalandosi Cristiano Ronaldo. È intanto assordante il silenzio-social del portoghese, che ieri mattina ha annegato la delusione facendo shopping nel centro di Torino, spostandosi con la sua Rolls Royce. Per lui ha parlato mamma Dolores Aveiro: «Cristiano è triste, gli sarebbe piaciuto andare in finale di Champions. Cosa mi ha detto? Mamma, non faccio miracoli».

Agnelli ha rassicurato tifosi e azionisti, rilanciando la missione-Champions e confermando Allegri, che ha perso Perin per il finale di stagione: il portiere dovrà essere operato alla spalla.

Molti devoti del culto juventino hanno però sfiduciato il tecnico livornese, invadendo i social con l'hashtag #AllegriOut. Nonostante le conferme arrivate dallo stesso Conte Max («resto qui»), il futuro della panchina non sarebbe ancora del tutto deciso. Se Guardiola sembra fatto della stessa materia dei sogni, non si può ancora escludere un Conte-bis: ieri dall'Inghilterra è rimbalzata la notizia di un nuovo contatto tra lui e Madama.

La conferma di Allegri spingerebbe Dybala lontano da Torino. E qui c'è un altro problema (di cassa), visto che la valutazione dell'argentino è in caduta libera: dai 100 milioni dell'estate scorsa a circa 60-70 milioni.

