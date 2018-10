Silvia Natella Per risolvere i problemi delle polveri sottili l'Atac chiama il

Lunedì 15 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Silvia NatellaPer risolvere i problemi delle polveri sottili l'Atac chiama il Folletto. Per risolvere i problemi di Pm10 che ogni giorno si deposita nelle gallerie e nelle stazioni delle linee A e B, infatti, l'azienda di trasporto ha puntato sull'acquisto di un treno aspirapolvere che entrerà in funzione entro metà del prossimo mese. Questo è il termine stabilito per la chiusura di un nuovo appalto.«L'azienda - si legge sul sito dell'Atac - ha avviato una nuova gara europea e la firma del contratto con la ditta incaricata è prevista per la metà di ottobre». All'impresa aggiudicataria andranno le attività di depolverizzazione delle sedi ferroviarie e del lavaggio delle gallerie metropolitane. Servizi fermi da più di un anno e mezzo su tutte le linee. Un'interruzione dipesa da difficoltà economiche che, è il caso di dirlo, ha sollevato un polverone rendendo l'aria meno respirabile per dipendenti e utenti.Le polveri Pm10 (Materia Particolata) sono particelle solide e liquide, dovute all'inquinamento atmosferico, che si accumulano in misura maggiore man mano che si va verso il basso. Ci sono però anche polveri di quarzo, nocive quanto le Pm10, che allarmano operai e pendolari comuni: sono quelle che si disperdono proprio durante la circolazione e il funzionamento dei treni lungo le linee di contatto. La depolverizzazione viene svolta attraverso un treno che va ad aspirare tutte le sostanze sollevate dopo il lavaggio delle gallerie.La speranza è che si provveda alla pulizia nel più breve tempo possibile e che enti terzi indaghino sulla situazione attuale. Se l'azienda, infatti, rassicura mostrando gli esiti positivi dei rilevamenti affidati a una società privata, AriAmbiente non è dello stesso avviso. L'associazione ambientalista segnala accumuli di polveri sottili fino a cinque volte superiori ai limiti di legge. Le condizioni della qualità dell'aria all'interno dei vagoni e fuori sono state oggetto di un esposto del sindacato dei ferrovieri Orsa Tpl e successivamente sono finite all'esame della Procura. Sotto la lente di ingrandimento quelle particelle microscopiche ma potenzialmente killer.