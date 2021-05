Rsa, fine dell'esilio Tra un mese tornano le visite agli anziani

Fine dell'isolamento in vista per gli anziani ospiti nelle Rsa, falcidiati dal Covid durante la prima ondata e costretti alla solitudine dallo scorso 13 ottobre scorso per evitare contagi. È allo studio un emendamento che sarà inserito nel decreto Aperture e che consentirà agli anziani di ricevere le visite dei parenti: forse già a fine mese. Lo hanno annunciato a poche ore di distanza l'uno dall'altro i due sottosegretari alla Sanità Pierpaolo Sileri e Andrea Costa, perché le condizioni di sicurezza nelle case di riposo sono migliorate con il progredire delle vaccinazioni: il 94,4% degli ospiti ha ricevuto la prima dose, l'80% anche la seconda.

Dal canto loro le Regioni proporranno al governo delle linee-guida per la riapertura alle visite: ingresso solo a visitatori o familiari in possesso di green pass. E non più di due visitatori alla volta per ogni ospite, e per una durata definita.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Maggio 2021, 05:01

