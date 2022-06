Rita Vecchio

Ritorno alla normalità, finalmente (citando Vasco). Luci accese e microfoni in modalità on. Dopo più di due anni di stop e silenzi, la musica riparte. A ritmo serratissimo, con concerti in contemporanea e cambi palco alla velocità della luce. Ritornano occupati lo stadio San Siro - Elton John (4 giugno), Cremonini (13 giugno), Mengoni (19 giugno), The Rolling Stones (21 giugno), Amoroso (13 luglio), Ultimo (23/24 luglio) - al Circo Massimo - Vasco (11/12 giugno), Ultimo (17 luglio), Måneskin (9 luglio), Renato Zero (dal 23 al 30 settembre) - all'Olimpico di Roma con Venditti e De Gregori (18 giugno), passando per l'Arena di Verona e arrivando ai 100.000 biglietti di Campovolo di Ligabue (4 giugno). La maggior parte sold out, con un totale di biglietti/spettatori che, contando i concerti principali, supera i 2 milioni in tre mesi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Giugno 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA