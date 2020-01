Pugno duro contro le tifoserie violente, dopo la morte del tifoso di Potenza ci sono stati 25 arresti le forze dell'ordine chiedono alle squadre di ritirarsi dal campionato. Si è trattato «di un agguato premeditato: un episodio gravissimo e inaudito»: così il prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, ha descritto ieri quanto accaduto durante gli scontri di domenica tra i tifosi di Vultur Rionero e Melfi, nell'Eccellenza lucana, che hanno portato alla morte del tifoso vulturino, Fabio Tucciariello, di 39 anni. L'uomo è stato investito da un'auto con a bordo tre tifosi melfitani, a Vaglio di Basilicata. «Si valuti il ritiro delle squadre - ha aggiunto il prefetto alla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza - e comunque sarà valutata caso per caso, partita per partita, la possibilità di vietare le prossime trasferte delle due tifoserie».(L. Loi.)

Martedì 21 Gennaio 2020, 05:01

