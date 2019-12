Perotti gelido dagli 11 metri Fazio soffre con Petagna

PAU LOPEZ 6,5

Ci mette pure le unghie per mandare in angolo un diagonale velenoso di Petagna poi tanti sbadigli fino al rigore.

FLORENZI 6,5

La pazienza è la virtù dei forti. Lui aspetta fino alla fine per prendersi il merito di un assist al bacio e cancellare l'autogol di 3 giorni fa. Dietro non è irreprensibile.

CETIN 6,5

Ha superato Juan Jesus, e ora può puntare Fazio. Gara concentrata, energica. E' il migliore lì dietro.

FAZIO 5

Dopo i disastri di coppa si ripete in campionato. Dopo 11 minuti stende il tappeto rosso a Petagna e regala preoccupanti segnali di debolezza.

KOLAROV 5,5

Sgambetta in area Cionek come farebbe un ragazzo della Primavera. Errore che pesa poco anche grazie allo spirito di reazione del serbo.

DIAWARA 6

Amadou a due facce: poco propositivo, timido in fase di copertura e confuso nel primo tempo. Poi trova maggiore coraggio provando ad andare pure al tiro. Ci si aspettava di più, ma sa reagire.

VERETOUT 6,5

Il leone della Loira può permettersi di oltrepassare il confine della metà campo. Nel primo tempo lo fa praticamente da solo. Nella ripresa trova il resto del branco a dargli una mano.

ZANIOLO 6,5

Dopo un minuto si invola sulla fascia e serve un regalo di Natale anticipato a Dzeko. E' uno dei pochi lampi di un primo tempo passato col fiato di Igor sul collo. Nella ripresa ha l'occasione per riprendersi la prima pagina ma sbatte su Berisha.

PELLEGRINI 6,5

Inizio in Led poi prova a passare al 4k eliminando i ponti oscuri del campo e sparando un missile sulle mani di Berisha dopo 20 minuti. Deve ringraziare Tomovic però se la sua partita diventa davvero degna di nota. Il tiro deviato dal difensore regala alla Roma un sospiro di sollievo a tutti.

PEROTTI 7

L'uomo dei rigori di ghiaccio non poteva fallire sotto Natale. Il penalty gela le speranze della Spal e rianima il cuore di una Roma sotto choc. In mezzo tanto lavoro sporco. (34'st Mkhitaryan 6,5: In dieci minuti segna un gol facile facile. Mica è poco).

DZEKO 6,5

Fa tutto bene tranne il gol che peraltro sfiora dopo appena un minuto e mezzo. Poi si mette al servizio della squadra facendo il regista a tutto campo e guadagnandosi il benedetto rigore del sorpasso. Decisivo anche se non segna (43'st Kalinic ng).

FONSECA 6

Trova i giusti episodi nella ripresa, ma senza Smalling-Mancini è sofferenza. E davanti urge maggiore cattiveria. Compiti per le vacanze.

Lunedì 16 Dicembre 2019, 05:01

