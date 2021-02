PAU LOPEZ 6,5

Una sola parata, ma vale come un gol. L'uscita su Deulofeu è perfetta ed evita ogni tentativo di rimonta

MANCINI 7

Vince il Ministero della Difesa e impreziosisce il tutto con un assist da Bacio Perugina per Veretout

CRISTANTE 6

Deulofeu punta la targa. Bryan non si lascia sorprendere per oltre un'ora, poi buca sul più bello. Per fortuna c'è Pau a salvarlo

IBANEZ 6,5

Meno appariscente di Mancini ma attento e puntuale quando c'è da pedinare Llorente. Va pure vicino al gol

KARSDORP 6

Resta all'ombra del successo facendosi vedere il meno possibile

VILLAR 6

Sarà l'orario da aperitivo ma sembra troppo rilassato e ha bisogno di un paio di occhiatacce per rimettere tutto in ordine

VERETOUT 8

E' il Cupido di giornata. La prima freccia è l'inedito colpo di testa per il vantaggio, la seconda arriva su rigore e in più ci mette pure l'assist per il gol annullato a Pellegrini. Straripante (78' Pedro 6,5: Bievenido di nuovo. Segna da rapace)

SPINAZZOLA 6,5

Testa alta e denti in fuori. Aggressivo davanti e lucido dietro quando c'è da spegnere De Paul (86' Peres ng)

PELLEGRINI 6,5

Dal baule di Carnevale prende il trucco del no look da Totti e lo usa in occasione del vantaggio romanista. Poi vede annullarsi un gol e fatica nella ripresa (86' Diawara ng)

MKHITARYAN 6,5

Cacciatori di aquiloni, per gli altri. Rimedia un rigore e regala numeri di alta scuola anche quando c'è voglia di passare al pranzo

MAYORAL 6

Generoso ma mai pericoloso. La scelta non ripaga in pieno (68' Dzeko 6,5: un tiro, un rigore non visto più mezzo assist per Pedro. Tutto in 20 minuti)

FONSECA 7

E' la sua tazza di the preferita. Contro le medio-piccole non sbaglia una mossa e si riprende un podio che vale tantissimo

(Francesco Balzani)

