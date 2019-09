Michela Poi

Niente maschi nè femmine. La rivoluzione gender free ha travolto anche il mondo di Barbie, che ha detto definitivamente addio agli stereotipi di genere. Dopo 50 anni di storia e successi, la casa produttrice di giocattoli, l'americana Mattel, ha infatti lanciato una particolarissima linea di bambole personalizzabili: Creatable World, pensata per lasciare i bambini liberi di divertirsi al di là di ogni etichetta.

Capelli corti o lunghi, gonna o pantalone, non importa. I piccoli potranno scegliere quali accessori, parrucche e vestiti far indossare alle loro barbie, dando libero sfogo alla propria fantasia. «I giocattoli sono il riflesso della cultura e, visto che il mondo continua a celebrare l'impatto positivo dell'inclusività, abbiamo sentito che era arrivato il momento di creare una linea di bambole libera da ogni etichetta», ha dichiarato Kim Culmone, presidente di Fashion Doll Design di Mattel.

In effetti sono lontani i tempi in cui Barbie Raperonzolo - dai lunghissimi capelli biondi e dalle ciglia chilometriche - era in testa alla classifica delle bambole più vendute. Ora le bambine prendono a calci le etichette, e vogliono essere libere di scegliere. «Attraverso la ricerca abbiamo capito che i bimbi non vogliono che i loro giocattoli siano definiti da alcuno stereotipo di genere» - ha aggiunto Culmone -. Per questo la linea è stata particolarmente apprezzata». Mattel ha quindi messo insieme un team esclusivo di esperti, genitori, medici e bambini. Il risultato è a dir poco sorprendente: sei diversi kit disponibili in varietà di colori di pelle differenti. Ognuno include: una bambola, una parrucca con capelli lunghi, sei tipologie di indumenti, tre paia di scarpe, un cappello e un paio di occhiali da sole.

«Elementi estremamente versatili e realistici che danno ai bambini la libertà di creare personaggi sempre unici e di personalizzarli come preferiscono». Le bambole gender free sono arrivate anche in Italia e sono disponibili su Amazon. Giocattoli da sempre senza età. E da oggi, anche senza sesso.

Giovedì 26 Settembre 2019, 05:01

