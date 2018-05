Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario Landi

Colpo di scena in salsa russa: alla conferenza stampa a Kiev sull'omicidio di Arkadij Babchenko, si è incredibilmente presentato lo stesso giornalista russo. Vivo e vegeto.Così si è scoperto che la sua uccisione, annunciata proprio l'altro ieri dalle autorità ucraine, era stata una messa in scena pianificata per sventare l'assassinio, hanno sostenuto i servizi segreti ucraini.«Sono ancora vivo», ha detto Babchenko presentandosi agli increduli colleghi. Martedì sera la polizia ucraina aveva diffuso la notizia della sua uccisione, confermata in mattinata dalla stessa - ignara - moglie. In conferenza stampa, Arkadij si è scusato con lei «per l'inferno» che le ha fatto passare negli ultimi due giorni e con tutti i colleghi che avevano pianto la sua morte. L'omicidio di Babchenko sarebbe stato commissionato al prezzo di 40mila dollari (ha detto Vassilij Gritsak, capo dei Servizi segreti ucraini) che sarebbero venuti a conoscenza del piano due mesi fa. L'uomo incaricato di organizzare l'omicidio era di nazionalità ucraina e sarebbe già stato arrestato. Babchenko, invece, sarebbe stato coinvolto nell'operazione speciale un mese fa.