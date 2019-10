Marco Castoro

Fabio Fazio fa felice la Rai che esulta per il boom di ascolti: Con il suo 8,2% (e 1.907.000 telespettatori di media) ha raddoppiato lo share della domenica sera di Rai2. Felici e contenti. Sia Raiuno che ha liberato il posto alla fiction domenicale, sia la seconda rete che sale negli ascolti. Anche se tutto ciò sembra la vittoria di Pirro. Fazio ha dovuto lasciare Rai1 dove il suo programma faceva il 14-15%, oltre 6 punti in più di share rispetto a ora. È vero che stiamo parlando della rete ammiraglia tuttavia non si può certo esultare per un 8%, alla luce della precedente esperienza e del fatto che quando il programma stava su Rai3 andava molto spesso in doppia cifra.

Ciò non significa che Fazio sia in calo, anzi sta facendo il massimo per conquistare un pubblico di una rete non sua, però è giusto fare delle considerazioni.

La prima serata della domenica sera vede Che tempo che Fa al terzo posto, dopo Rai1 e Canale 5. La fiction Imma Tataranni Sostituto Procuratore è stata vista da una media vicina ai 4,4 milioni di spettatori pari al 20,1% di share. Quindi ascolti superiori a quelli di Fazio della scorsa stagione. Live Non è la D'Urso ha riportato una media dell'11,9%. Che Tempo che Fa Il Tavolo fa l'8,5%. Soltanto quinto Massimo Giletti su La7 con Non è l'Arena (un milione di media e 5,6% di share nonostante ci fosse ospite Luigi Di Maio). Al quarto posto Italia 1 con Indipendence Day: Rigenerazione (8,3%). Per quanto riguarda lo sport su Rai2 Novantesimo Minuto fatica (5,5% di share), mentre la Domenica Sportiva in seconda serata continua a vincere il derby contro Tiki Taka (9% a 8,4%).

riproduzione riservata ®

Martedì 1 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA