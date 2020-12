Marco Castoro

È stato un autunno televisivo più che positivo dopo l'abbuffata di repliche dovute alla pandemia e l'emergenza primaverile. Ci sono alcuni momenti che resteranno scolpiti nella mente dei telespettatori. Come il concerto di uno straordinario Gianni Morandi nella deserta basilica di Assisi in compagnia del solo Carlo Conti. Il conduttore è il vero protagonista di questo periodo così travagliato. Ha perfettamente interpretato la sofferenza e la voglia di rinascere degli italiani. Il David senza i nominati, i programmi senza né pubblico né ospiti. È finito all'ospedale con il Covid durante il suo Tale e Quale che poi ha condotto da casa. Chapeau direbbe la sua regina della giuria, Loretta Goggi. Una medaglia al valore va anche a Milly Carlucci per aver condotto una delle edizioni più travagliate di Ballando con le Stelle.



