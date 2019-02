Mammo il papà per forza

Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha senso continuare a chiamare mammo un papà che si occupa dei propri figli? È strano che un papà li vesta, li faccia mangiare, li porti a scuola, insomma si occupi di loro (e della casa) nella quotidianità? Evidentemente sì, e la commedia 10 giorni senza mamma lo racconta attraverso la storia di un caso piuttosto estremo, quello di Carlo (Fabio De Luigi), che non sa nemmeno dove vadano a scuola i suoi tre eredi perché è sempre stato troppo preso dal suo lavoro, e di Giulia (Valentina Lodovini), che invece ha scelto di lasciare la professione per stare con i bambini.Ma un giorno lei decide di prendersi una vacanza e Carlo è costretto a fare i conti con il ruolo di papà a tempo pieno: Fabio De Luigi è perfetto, con il suo tenero mix di goffaggine e ironia, nel ruolo del mammo improvvisato e il film diretto da Genovesi abbonda di situazioni e dettagli familiari che sanno di realismo e autenticità. Situazioni talmente vere e vicine all'assurdo da diventare spassose. Un modo diverso - e leggero - per riflettere sulle questioni di genere. (M. Gre.)10 GIORNISENZA MAMMAdi Alessandro Genovesi