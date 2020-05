Lorena Loiacono

Se il week-end appena trascorso doveva servire da test per il distanziamento sociale, probabilmente è fallito. La movida in piena regola, riesplosa da Nord a Sud, sta infatti rimettendo in discussione nuove restrizioni ad hoc. Locali pieni, strade affollate e poche mascherine in giro. Non sono mancati neanche i tuffi nelle fontane e le risse da sedare.

Praticamente non è cambiato niente, rispetto alla fase pre-Covid19. Nella Capitale, nel cuore di Trastevere, i vicoli erano stracolmi e piazza Trilussa era da tutto esaurito con tanto di tuffi nella Fontana. Con bottiglie rimaste a terra, a testimoniare quel che non doveva accadere. In campo c'erano oltre 2mila agenti di polizia locale per frenare gli abusi. A Milano, dopo un venerdì sera troppo affollato, sabato i locali sui Navigli erano sotto controllo. Ma il Governatore Fontana è andato su tutte le furie e in video ha mostrato il sito di Leggo: «Così si rischia troppo, ben vengano le misure restrittive dei sindaci dove servono». Dello stesso pensiero tutti i suoi colleghi delle regioni: dal nord alle isole.

Follia nel centro di Napoli dove, nonostante i divieti del Governatore De Luca, la folla è rimasta in giro ben oltre l'orario di chiusura dei locali: con il traffico in tilt sul Lungomare e un'aggressione da parte di un giovane a due agenti municipali che gli avevano chiesto i documenti. Rissa anche a Perugia, in piazza Danti tra i luoghi più affollati insieme a piazza IV Novembre: il Comune ha deciso che dal venerdì alla domenica, nei prefestivi e festivi i locali dovranno chiudere alle 21.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA