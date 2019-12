LAZIO PER SOGNARE

Enrico Sarzanini

ROMA - «La nostra testa è solo al Cagliari». Parola di Simone Inzaghi che alla vigilia della delicata trasferta in Sardegna smentisce chi vuole una Lazio già con la testa proiettata alla gara di Supercoppa Italiana contro la Juventus del 22 dicembre. I biancocelesti, infatti, a differenza della squadra di Sarri, che mercoledì affronterà la Sampdoria a Marassi nell'anticipo della 17esima giornata, recupererà la gara contro il Verona solo a gennaio. Il pericolo più grande in realtà è rappresentato dai giocatori diffidati (Acerbi, Lulic, Parolo, Leiva) che, se ammoniti, dovrebbero scontare la squalifica proprio in Supercoppa: «La cosa non mi condiziona, la nostra unica concentrazione è per la partita di Cagliari sottolinea Inzaghi - e solo dopo avremo una finalissima da giocarci. I diffidati dovranno fare attenzione ma dovranno essere concentrati al 100% sul Cagliari».

Di fronte, una squadra in forma ad appena 4 lunghezze proprio dalla Lazio terza in classifica e dunque in piena corsa per un posto in Champions: «Il Cagliari è senz'altro la squadra rivelazione del campionato spiega il tecnico - Hanno fatto un ottimo mercato, sono una squadra organizzata con un ottimo allenatore».

Lazio che giovedì è stata eliminata dall'Europa League, Inzaghi vuole subito voltare pagina: «Sapevamo che il nostro percorso era già pregiudicato. Quest'anno non siamo riusciti a passare, domani mi aspetto una bella reazione perché l'aspetto europeo non può passare inosservato: siamo la Lazio e avevamo il dovere di passare al turno successivo». La squadra, nonostante la sbornia post-Juve, è concentrata: «Siamo in un ottimo momento. Guardo indietro, quando non venivano i risultati ma abbiamo sempre fatto la prestazione. Raccoglievamo poco, ora lo stiamo facendo meritatamente. Dobbiamo credere in quello che facciamo e in questa ottica domani sarà una gara molto importante».

Fronte formazione, in campo vedremo la stessa Lazio che la scorsa settimana ha battuto 3-0 la Juventus. Con Immobile-Correa in attacco.

