La bellezza è sempre più green. Dai prodotti skincare al makeup ormai l'universo beauty è votato all'ecosostenibilità. La linea Chic Chiq segue la filosofia ayurveda con le sue maschere viso. Da provare quella al cioccolato, liquirizia e multani mitti, un'argilla che si trova in India. La linea di creme Good for skin you all di Sephora ha il maggior numero possibile di ingredienti di origine naturale e packaging bio. Idem per lo spagnolo Bamboology. Tra i suoi prodotti, tutti con ingredienti provenienti dall'Oriente, tipici della routine beauty del Sol Levante, c'è da segnalare la Evodia Traditional Mask, una maschera viso illuminante, che rende il volto più luminoso di quello di Rihanna. È italianissimo BioBotanic, marchio haircare made in Firenze. Per i suoi prodotti green usa carta proveniente da foreste gestite correttamente e flaconi riciclabili. La maschera capelli al pomodoro nutre e rende setosa la chioma. Beauty routine green con Detox Skinfood. Efficace il balsamo struccante alla menta, mandorla, argan, tè verde e spinaci. (A.Vil.)

Giovedì 23 Maggio 2019, 05:01

