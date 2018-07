Il sottopasso della Colombo ripulito da scritte e sporcizia

Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo il servizio di Leggo, è tornato lindo e pinto. Il Comune ha ripulito il sottopasso di viale America, all'Eur. La pulizia è stata sollecitata anche dai residenti dopo settimane in cui l'inciviltà regnava padrona nonostante gli annunci a tutto volume del Campidoglio che lo inaugurò in occasione del battesimo della Formula E, rilanciando un sistema di sorveglianza di ultima generazione.«Ben vengano le sistemazioni, ma non è certo una priorità del quartiere quella di un sottopasso non molto utilizzato dai cittadini in grande spolvero solo per qualche giorno. I problemi con cui quotidianamente ci interfacciamo sono altri, come la prostituzione arrivata a livelli incontrollati sotto le case. Avrebbero, tra l'altro, dovuto riparare pure i cancelli superiori del sottopasso», dice Paolo Lampariello, presidente di Ripartiamo dall'Eur. Intanto qualcosa inizia a muoversi. Qualche giorno fa l'intervento delle forze dell'ordine e Aequa Roma in viale America per il contrasto a tavolini selvaggi e ad ogni abuso in ambito commercio fisso. (V. Con.)