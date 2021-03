Il nuovo Dpcm in vigore da sabato rischia di essere già superato dall'onda d'urto del contagio, nuovamente esploso con l'aumento della diffusione della variante inglese (ieri altri ventimila casi e 207 decessi). Per questo motivo il Comitato tecnico scientifico sta insistendo con il governo per una ulteriore stretta sulle misure di contenimento del virus. Tra oggi e domani è previsto un incontro ed entro questa settimana arriverà una decisione. Il ministro Speranza intravede già l'ingresso di altre regioni in zona rossa. L'idea di un lockdown nazionale resta a margine, si continuerà con le chiusure a colori con le zone rosse che diventerebbero automatiche con incidenza superiore ai 250 casi su centomila abitanti. Tra le ipotesi circolate anche quella di weekend rossi o arancioni e del coprifuoco anticipato alle 20 (o alle 19).

Nel frattempo con le misure in atto per le scuole rischiano la didattica a distanza nove studenti su dieci. Secondo un'analisi di Tuttoscuola sarebbero 7,6 milioni i ragazzi che resterebbero a casa con Veneto, Piemonte, Lazio e Friuli Venezia Giulia che potrebbero essere le prossime Regioni a chiudere completamente gli istituti scolastici.

