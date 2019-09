Ida Di Grazia

Venti anni di reclusione: è questa la condanna richiesta dalla Procura di Roma per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, accusati del tentato duplice omicidio di Manuel Bortuzzo e della fidanzata Martina Rossi, avvenuto lo scorso febbraio nella zona dell'Axa, periferia sud della Capitale. La pm Elena Neri ha chiesto una pena «esemplare» per gli autori aggiungendo l'aggravante dei futili motivi, la detenzione e la ricettazione di arma da fuoco e la rissa.

Manuel, promessa del nuoto italiano, si era trasferito da Treviso a Roma pochi mesi prima per allenarsi nel centro federale di Ostia. La notte tra il 2 e il 3 febbraio esce con la sua fidanzata Martina per un giro, decidono di non entrare all'Irish pub di piazza Eschilo dove era appena avvenuta una rissa (che coinvolgeva i due imputati che nel frattempo erano fuggiti) ma si fermano lì vicino per comprare le sigarette. Vengono esplosi tre colpi di pistola: uno di questi lo colpisce in petto, trapassa il polmone e danneggia la vertebra. La lesione al midollo non gli permetterà più di camminare. Stando alla ricostruzione della Procura Marinelli e Bazzano volevano «dimostrare la propria capacità criminale, sparando sulla pubblica via colpi di arma da fuoco nei pressi del pub nei confronti di ignari passanti». Un mese dopo la sparatoria, Bortuzzo torna in vasca per la riabilitazione. Un esempio di coraggio e tenacia apprezzato anche dal Presidente Sergio Mattarella che ieri, parlando a Castelporziano ha salutato il giovane nuotatore, presente tra il pubblico come un esempio «che ci dà tanta forza d'animo».

I due aggressori hanno scelto per il rito abbreviato che in caso di condanna prevede lo sconto di un terzo della pena. All'udienza di ieri durante la quale il Campidoglio si è costituito parte civile, il legale di Manuel Bortuzzo ha chiesto un risarcimento di 10 milioni di euro. La sentenza è prevista il 30 settembre.

Martedì 24 Settembre 2019, 05:01

