Friedkin spinge: vuole l'asse juventino Sarri-Paratici

Francesco Balzani

ROMA - Nell'agenda della Roma c'è una data bianconera: quella del 15 ottobre, giorno dell'assemblea dei soci della Juve in cui dovrebbe arrivare l'addio di Fabio Paratici. E' lui il primo nome della lista di Friedkin per il ruolo da direttore sportivo lasciato vacante da Petrachi. Le enormi polemiche dopo le scelte Sarri e Suarez stanno allontanando sempre più il nome del dirigente dal club bianconero. La Roma gli avrebbe già offerto un triennale da 2 milioni trovando la disponibilità di Paratici legato da un rapporto di amicizia con Fienga. In seconda fila resta Rangnick che piace a Friedkin dopo l'incontro di 2 settimane fa ma non convince il resto della dirigenza mentre non è da scartare la candidatura di Burdisso. La scelta Paratici potrebbe portare un altro pezzo della Juve dello scorso anno: Maurizio Sarri. Il tecnico napoletano otterrà in queste ore la rescissione e sarà quindi disponibile sul mercato. Per la Fiorentina ma soprattutto per la Roma. Più di Allegri tentato dalle possibilità Psg e United e poco propenso a voler lavorare con Paratici. Ovviamente Fonseca permettendo nel senso che, in caso di risultati positivi, il portoghese rimarrebbe in sella almeno fino a gennaio. Quando Friedkin attuerà la seconda fase del mercato che potrebbe vedere Dzeko in partenza e l'arrivo di Milik ed El Shaarawy. E' vero avevamo l'accordo con la Roma, ma Lucas ha preferito l'Atletico, ha ammesso ieri l'agente di Torreira. Si allontana (per il momento) il ritorno di Totti mentre prosegue la corte a Gandini come dg. A proposito dell'ex capitano arriva la bordata di Fabio Capello a Radio 2: Totti? Io ho sempre chiesto e dato rispetto ai giocatori. Devi essere capitano non solo per lo scambio del gagliardetto. Devi essere leader in tutti i momenti. Volevo che fosse così. Infine è in arrivo lo sponsor tecnico visto che è a un passo l'accordo quadriennale con New Balance, il famoso marchio di Boston che già veste Liverpool, Porto e Siviglia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA