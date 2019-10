Era nato senza orecchie e, anche se non aveva problemi di udito, ciò gli creava problemi sociali e psicologici notevoli. Presto, però, si tratterà solo di un brutto ricordo per un ragazzino toscano di 13 anni, a cui uno dei due padiglioni auricolari è stato ricostruito ex novo presso l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze con un innovativo intervento di chirurgia plastica che si è avvalso della stampa in 3D di modelli tridimensionali.

I chirurghi hanno prelevato cartilagini delle sue costole e come modello hanno preso un orecchio della sua mamma: con i tessuti del ragazzo, hanno quindi realizzato un orecchio perfetto. Tra qualche mese gli sarà ricostruito anche l'altro padiglione auricolare. Il ragazzo è affetto da microtia, malformazione congenita rara che colpisce 5 bambini su 10.000.

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 05:01

