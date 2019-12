Emilio Orlando

Notte di sangue sulle strade italiane. Sette le vittime di quattro incidenti stradali, da nord a sud della penisola. Tutti giovanissimi tornavano a casa dopo aver trascorso la serata tra amici, in locali o discoteche. Tra le cause degli schianti la polizia ed i carabinieri hanno individuato l'alta velocità e l'utilizzo di alcol e droga prima di mettersi al volante.

VENEZIA. Tre sono stai i morti a Noventa di Piave, in provincia di Venezia, dove intorno alle 2,30 uno scontro frontale tra due auto ha provocato la morte sul colpo di tre ragazzi di 20, 24 e 25 anni: stavano rincasando dopo una festa di laurea. Dalle lamiere di una Fiat Punto e di una Citroen C3, i vigili del fuoco hanno estratto i corpi senza vita di tre ragazzi. Le vittime sono Giulia Bincoletto, 25 anni, residente a San Donà di Piave, Chiara Brescaccin, 24 anni, di Eraclea, e Matteo Gava, di un anno più grande, originario di Salgareda a Treviso.

VERONA. È finito in tragedia anche il ritorno a casa dopo una serata in un discopub di madre e figlia, Elena Viviana Grigore, 52 anni, e di Roxana Maria, 28. Entrambe sono origine rumena ma residenti da anni a San Martino Buonalbergo. Il frontale mortale è avvenuto all'altezza del centro del paese. La Peugeot 206 su cui viaggiavano condotta dalla ragazza, dopo lo scontro e una carambola si è schiantata contro un muro.

ROMA. È morta mentre stringeva la mano dell'amica del cuore. Uno schianto mortale a 130 chilometri orari contro un albero. L'asfalto scivoloso, la strada dissestata sono stati fatali per la ventunenne Martina Oro, mentre l'amica Ilenia M., 18 anni, ex campionessa di calcio femminile della Lazio, è ricoverata in fin di vita al policlinico Gemelli. Le due ragazze, residenti a Tragliatella, un frazione del Comune di Fiumicino al confine con la Capitale, stavano rientrando a casa dopo aver trascorso il sabato sera con gli amici. La Daewoo Matiz con a bordo le giovanissime è finita contro un albero a forte velocità.

CATANIA. La vita di un sedicenne, Antonio Fragapane, è stata spezzata a Catania sulla strada provinciale 29 che collega Palagonia e Scordia, nella zona del Calatino. Il giovane viaggiava a bordo di una Fiat Punto e non indossava la cintura di sicurezza. Sulla dinamica, ancora poco chiara stanno indagando i carabinieri del nucleo radiomobile di Palagonia.

Lunedì 16 Dicembre 2019, 05:01

