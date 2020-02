Elena Benelli

Sanremo 2.0, dopo il Festival ecco i protagonisti concedersi vis a vis al pubblico con le versioni aggiornate e aumentate dei nuovi lavori. Il brano sanremese Il confronto è l'apripista dell'album Masini +1 30th anniversary che il cantautore fiorentino (foto) presenta oggi alle 18 alla Discoteca Laziale (e il 27 febbraio al centro commerciale Roma Est): contiene quattro inediti e sedici duetti con, tra gli a altri, Eros Ramazzotti, Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Umberto Tozzi, Nek, Gigi D'Alessio, Jovanotti, Bianca Atzei. Marco Masini celebra i trent'anni di carriera - oltre che con gli instore - con un tour teatrale (sarà il 2 maggio al Parco della Musica) che culmineranno all'Arena di Verona il 20 settembre. Direttamente da Sanremo (si sono classificati al terzo posto) arrivano anche I Pinguini tattici nucleari con il Fuori dall'Hype Ringo Starr, ultimo di cinque instore - domani alle 18 alla Feltrinelli di via Appia nuova - che precederanno il tour, in data romana il 6 marzo al Palazzo dello Sport. Venerdì sarà il turno della Twerking Queen (aka omonimo dell'album d'esordio con la canzone del festival El resto es nada), Elettra Lamborghini, alle 15 alla Discoteca Laziale (e alla Mondadori di Frosinone alle 18,30). Due ore con i fan se le ritaglierà Francesco Gabbani, per presentare il nuovo album Viceversa, domenica 23 febbraio alla Feltrinelli del Valmontone outlet.

