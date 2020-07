Elena Benelli

Gli italiani non si sono persi d'animo e, ricordandosi una volta di più di abitare in uno dei Paesi più belli al mondo, hanno deciso di fare le loro vacanze in Italia. Le ferie più insolite degli ultimi cento anni, quelle della pandemia post-Covid, per un italiano su due (che pensa di potersele permettere) verranno trascorse in un paradiso nazionale, magari dietro l'angolo.

Secondo la ricerca Ipsos Future4Tourism l'83% degli italiani viaggerà e soggiornerà nel Belpaese; contro un risicato 7% che andrà in giro per l'Europa ed un risibile 3% che avrà come metà Paesi extraeuropei. Lo studio sottolinea anche come molti aspiranti vacanzieri abbiano cercato ispirazione da una guida molto particolare, quella dei siti Unesco dei quali l'Italia vanta il record, 55 (ex aequo con la Cina che è quasi 32 volte più grande). Si va da dalla Val Camonica dell'arte rupestre (istituito nel 1979) alle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene (2019). Passando per bellezze naturali come la Costiera Amalfitana, le Dolomiti, l'Etna, alle grandi e piccole città d'arte (Venezia, Napoli), alle Ville - Adriana e d'este a Tivoli - ai trulli di Alberobello o Su Nuraxi di Barumini. Stabilito che lo stress da lockdown verrà stemperato vicino casa, gli italiani hanno dichiarato di puntare al mare (58%), seguiti da città d'arte e borghi (15%), montagna (13%), città d'arte e borghi e, in ascesa rispetto al 2019, collina, campagna o lago (12%). Purtroppo i timori post Covid puniscono (in queste prime dichiarazioni d'intento) hotel, b&b e agriturismi (38% contro il 47% del 2019) a favore di Case in affitto (40%) e Campeggi (6%). Non tutto è stabilito però: il brand di birra Corona ha lanciato un concorso sul suo account Facebook ufficiale per invitare gli italiani a postare i loro #angolidiparadiso - sia quelli più amati e conosciuti, sia quelli da scoprire - (fino al 15 settembre) per contribuire a formare un vero e proprio album fotografico di questa estate così particolare. Gadget e regali a parte (per i più bravi) ci sarà anche la possibilità di vincere un voucher di 5000 euro per riprogrammare una vacanza perduta durante il lockdown. In Italia, naturalmente.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Luglio 2020, 05:01

