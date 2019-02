Due donne stanno facendo una passeggiata con la figlia piccola che dorme nel passeggino, ma all'improvviso il panico: la bimba è scomparsa e il paesaggio intorno è desertico, desolante. Si apre con un incubo la storia - così normale, così eccezionale - di Mamma+mamma, il film con cui l'esordiente Karole Di Tommaso ha raccontato in tempo reale paure, speranze e sogni del suo percorso verso la maternità. Un cammino che ha condiviso, nella vita, con la moglie Ali e la cui messa in scena ha affidato alle attrici Linda Caridi (Ricordi?) e Maria Roveran (Questi giorni), protagoniste della favola romantica e surreale di una coppia che, a dispetto di molte difficoltà, vuole mettere al mondo un bambino. Mescolando in modo spericolato finzione e pezzi di vita vera Mamma+mamma propone l'avventura di due persone che, forti del loro amore, guardano al futuro con un sorriso, nonostante questa Italia del 2019 ce la metta tutta per farlo spegnere. Ed è proprio questa Italia, e il suo clima che cambia, a trasformare una commedia romantica in un film politico. (M. Gre.)

MAMMA + MAMMA

di Karole Di Tommaso



